Aviaria, confermato caso umano in Nevada

Il dipartimento della Salute dello Stato del Nevada (USA) ha reso noto che un lavoratore di una fattoria di bovini da latte ha contratto il virus dell’influenza aviaria A/H5N1. L’uomo ha manifestato soltanto congiuntivite e si sta riprendendo. “Attualmente non ci sono prove di diffusione da persona a persona di questo virus“, hanno sottolineato le autorità del Nevada. “I contatti stretti della persona infetta e di altri lavoratori esposti nell’azienda vengono contattati e monitorati per i sintomi e sono stati offerti loro dispositivi di protezione individuale, test e farmaci antivirali. Al momento non sono stati confermati altri casi“. La forma di virus A/H5N1 è quella più diffusa negli uccelli ed è stata responsabile di casi sporadici nell’uomo, in cui spesso dà luogo a infezioni gravi.

