Balena lo inghiotte e poi lo sputa, incredibile disavventura per un kayakista | VIDEO

Una megattera ha inghiottito un kayakista al largo della Patagonia cilena per poi sputarlo, illeso. L’incidente, ripreso in un video, è rapidamente diventato virale. Sabato scorso, Adrián Simancas stava facendo kayak con suo padre, Dell, a Bahía El Águila vicino al faro di San Isidro nello Stretto di Magellano quando una megattera è emersa, inghiottendo Adrián e il suo kayak giallo per alcuni secondi prima di lasciarlo andare. Dell, a pochi metri di distanza, ha immortalato il momento in un video mentre incoraggiava suo figlio a mantenere la calma. “Resta calmo, resta calmo“, si può sentire dire dopo che suo figlio è stato liberato dalla bocca della balena. “Pensavo di essere morto“, ha detto Adrián all’Associated Press. “Pensavo che mi avesse mangiato, che mi avesse inghiottito“. Ha descritto il “terrore” di quei pochi secondi e ha spiegato che la sua vera paura si è manifestata solo dopo essere riemerso, temendo che l’enorme animale avrebbe fatto male a suo padre o che sarebbe morto nelle acque gelide. Nonostante l’esperienza terrificante, Dell è rimasto concentrato, filmando e rassicurando il figlio mentre era alle prese con la sua preoccupazione. “Quando sono risalito e ho iniziato a galleggiare, avevo paura che potesse succedere qualcosa anche a mio padre, che non saremmo arrivati ​​a riva in tempo o che sarei andato in ipotermia“, ha detto Adrián. Dopo alcuni secondi in acqua, Adrián è riuscito a raggiungere il kayak di suo padre ed è stato prontamente assistito. Nonostante lo spavento, entrambi sono tornati a riva illesi.

Situato a circa 3mila km a Sud di Santiago, la capitale del Cile, lo Stretto di Magellano è una delle principali attrazioni turistiche della Patagonia cilena, nota per le attività avventurose. Le sue acque gelide rappresentano una sfida per marinai, nuotatori ed esploratori che tentano di attraversarlo in diversi modi. Sebbene nell’emisfero australe sia estate, le temperature nella regione rimangono fresche, con temperature minime che scendono a +4°C e massime che raramente superano i +20°C.

Gli attacchi delle balene agli esseri umani sono estremamente rari nelle acque cilene, ma le morti delle balene dovute a collisioni con navi cargo sono aumentate negli ultimi anni e gli spiaggiamenti sono diventati un problema ricorrente nell’ultimo decennio.

