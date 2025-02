Von der Leyen: “i Baltici collegati alla rete elettrica Ue, tagliati i legami con la Russia”

MeteoWeb

“Oggi colleghiamo gli Stati baltici alla rete elettrica dell’Europa continentale. Stiamo tagliando gli ultimi legami rimasti con la Russia. Finalmente liberi da minacce e ricatti. Questo è un giorno storico“. Lo afferma il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della cerimonia a Vilnius.

Estonia, Lettonia e Lituania si sono dunque distaccate dal cosiddetto sistema Brell che le ha collegate alla Russia e alla Bielorussia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ed è gestito quasi interamente da Mosca. Non ci sono stati scambi di elettricità dalla piena invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin nel 2022, ma il collegamento era fondamentale per bilanciare il consumo e la produzione regionali, afferma il Financial Times.

