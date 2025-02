La più grande banca europea ritarda di 20 anni l’obiettivo delle zero emissioni nette

MeteoWeb

HSBC sta abbandonando il suo obiettivo di raggiungere le zero emissioni di carbonio nette in tutta la sua attività entro il 2030 a causa del lento cambiamento nell’economia, aggravando i timori degli attivisti che i maggiori istituti di credito del mondo stiano tornando sui loro impegni per il clima. La più grande banca europea ha affermato che ora mira a raggiungere l’obiettivo net zero 20 anni dopo il previsto, entro il 2050, e si aspetta di registrare solo un calo del 40% delle emissioni nelle sue operazioni, nei viaggi di lavoro e nelle catene di fornitura in questo decennio. HSBC ha anche annunciato una revisione interna degli obiettivi sulle emissioni legate ai suoi prestiti.

“Ho avuto un’esperienza reale di lavoro con i clienti e, grazie a quell’esperienza, capisco alcune delle sfide che hanno avuto nella loro transizione. Queste sfide sono acute”, ha affermato il responsabile della sostenibilità di HSBC, Julian Wentzel, dopo i risultati annuali della banca. L’obiettivo del 2050 porta HSBC – che si era posizionata come una delle banche più ambiziose in termini di riduzione delle emissioni – in linea con aziende come Goldman Sachs e Barclays.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.