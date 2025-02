Il Belgio rivede la strategia nucleare: il piano del governo

MeteoWeb

Il nuovo governo belga guidato dal conservatore fiammingo Bart De Wever punta a prolungare 4 gigawatts di capacità nucleare esistente e a costruire nuovi reattori. Ad annunciarlo è l’esecutivo belga. L’impegno, che prevede la modifica della legge belga del 2003 sull’uscita del nucleare, è inserito nell’accordo di governo che è stato concluso venerdì scorso tra i cinque partiti di coalizione. La misura è stata confermata dal premier nel corso della sua dichiarazione della politica del generale che ha ribadito la sua intenzione di “porre fine a una legge superata”. Concretamente si tratta di sopprimere due articoli della legge del 2023, quello sulla tempistica delle chiusure dei reattori attualmente in esercizio e un altro sul divieto di produrre energia con l’atomo, ha spiegato il ministro dell’Energia belga Mathieu Bihet sul canale belga Ln24.

I dettagli

Il ministro ha sottolineato che il governo punta su un obiettivo di 8 gigawatts di capacità nucleare, di cui la metà sarebbe di nuove capacità da sviluppare. “I primi 4 Gw” corrispondono al prolungamento delle centrali già in esercizio. Inizialmente il parco nucleare belga doveva essere smantellato entro fine 2025 secondo la legge approvata nel 2003. Ma il contesto della guerra in Ucraina e della dipendenza dal gas russo ha cambiato le carte sul tavolo. Il Governo di Alexander De Croo, il predecessore di Bart De Wever, avevas ottenuto di Engie nel 2023 un prolungamento di 10 anni fino al 2035 di due reattori per una capacità totale di 2 gigawatts.

