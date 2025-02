Al via “Benessere in natura”: percorsi dedicati ai pazienti CNAO alla scoperta del patrimonio naturalistico pavese

MeteoWeb

Un ricco calendario di appuntamenti, tra marzo e maggio, con visite guidate, passeggiate, laboratori, giochi ed esplorazioni sensoriali in alcune delle aree verdi più belle di Pavia, coinvolgerà i pazienti del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) in attività a contatto con la natura. Obiettivo: offrire loro qualche ora di spensieratezza, beneficiando degli effetti positivi che alberi e prati possono regalare a mente e spirito. È questa l’anima di “Benessere in natura: percorsi di armonia e rinascita”, la nuova iniziativa, promossa da CNAO, Comune di Pavia, Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) e Amici dei Boschi APS, presentata oggi in conferenza stampa a Palazzo Mezzabarba.

Il CNAO è uno tra i soli sei centri al mondo e l’unico in Italia in grado di trattare i tumori non operabili e resistenti alla radioterapia convenzionale, utilizzando fasci di protoni e ioni carbonio. Per sottoporsi a queste particolari cure, ogni anno centinaia di persone, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, soggiornano a Pavia per alcune settimane. Grazie a questo progetto, sono state pensate per loro attività inclusive, capaci di farle sentire più accolte e partecipi della vita della comunità locale. A supportare l’iniziativa dal punto di vista logistico la Onlus “Servizi Sociali Autogestiti”, che si occuperà di trasportare i pazienti dal CNAO ai luoghi delle diverse attività.

I dettagli

Tutte le gite si svolgeranno nelle splendide cornici dell’Oasi Lipu Bosco Negri, Riserva Naturale del Parco del Ticino alle porte di Pavia, testimonianza dell’antica vegetazione che un tempo caratterizzava la Pianura Padana (la foresta planiziale), e della Cascina Bosco Grande, storica cascina lombarda, circondata da un florido querceto. Entrambi di proprietà del Comune di Pavia, Bosco Negri e Bosco Grande sono un patrimonio di grande valore naturalistico e culturale per la città. Gestiti rispettivamente da Lipu e Amici dei Boschi, offrono a tutti proposte di esplorazione, animazione, approfondimento della biodiversità locale attraverso attività educative e coinvolgenti, appositamente progettate per valorizzare le specificità del territorio.

Primo appuntamento sabato 8 marzo (10:00-13:00), presso il Bosco Grande, con un laboratorio espressivo in natura, tra poesia e movimento.

“Siamo orgogliosi di aver organizzato una serie di eventi a contatto con la natura per i pazienti del CNAO – annuncia Lorenzo Goppa, Assessore all’Ambiente, Sostenibilità, Transizione ecologica e politiche energetiche –, un’iniziativa che nasce dalla volontà di supportare chi si trova ad affrontare un periodo difficile. Il disagio psicologico che molti pazienti provano durante il trattamento è significativo: si trovano lontani da casa, non conoscono la città e, spesso, si ritrovano con molto tempo libero da affrontare, senza tuttavia avere punti di riferimento. La nostra missione è proprio quella di migliorare la loro esperienza a Pavia, rendendola più serena e produttiva e, al contempo, di far conoscere le ricchezze storiche e naturali della città. Grazie alla collaborazione con la Lipu e gli Amici dei Boschi, abbiamo creato un fitto calendario di attività in natura che non solo offriranno un sollievo psicologico, ma anche la possibilità di vivere e apprezzare le bellezze naturalistiche del nostro territorio. Le attività proposte sono molto variegate e spaziano da escursioni guidate a laboratori di educazione ambientale, coinvolgendo i partecipanti in esperienze pratiche che stimolano la curiosità e il benessere mentale. Non va dimenticato che numerosi studi scientifici evidenziano il potere positivo degli spazi verdi sulla salute mentale, favorendo il rilassamento e riducendo i livelli di stress. Un grande ringraziamento va a Lipu, Amici dei Boschi e CNAO per il loro prezioso supporto e per aver contribuito a rendere queste attività un’esperienza unica e significativa per tutti i partecipanti. Siamo estremamente fiduciosi che iniziative come questa possano fare la differenza nella vita dei pazienti, e continueremo a lavorare per offrire nuove opportunità di crescita e benessere, con l’obiettivo di rendere la permanenza a Pavia il più positiva possibile”.

“Siamo consapevoli che il tempo della relazione è tempo di cura – dichiara Giampaolo Anfosso, Assessore alle Politiche Educative ed Aggregative, Sensibilizzazione civica, Lavoro, Partecipazione, Sanità –. Questo vale per gli operatori sanitari e vale anche per la struttura del CNAO, che si è messa immediatamente a disposizione di questa iniziativa. Ma vale anche per la città che ha colto l’occasione, perché Pavia non sia ricordata solo come città di ospedali, ma come città accogliente e ricca di bellezze”.

“Siamo davvero soddisfatti di questo progetto – afferma la prof.ssa Ester Orlandi, Responsabile del Dipartimento Clinico di CNAO –. Un sentito ringraziamento va agli Assessori Giampaolo Anfosso e Lorenzo Goppa del Comune di Pavia per averlo promosso, nonché a Oasi Lipu Bosco Negri, Amici dei Boschi e SSA Onlus, che hanno reso possibile la sua realizzazione. Questa iniziativa si inserisce in un contesto che può apportare significativi benefici psicofisici ai nostri pazienti. Passeggiare insieme in ambienti naturali è un’attività che, secondo diversi studi, contribuisce ad abbassare i livelli di ansia e depressione, migliorando la qualità della vita. Da diversi anni, CNAO ha integrato nella propria filosofia di cura la presa in carico olistica del paziente oncologico, con diverse iniziative anche culturali grazie alla collaborazione con Associazioni come Amici del Sorriso. Il ciclo di appuntamenti con la natura presentato oggi si inserisce perfettamente in questa prospettiva, con l’obiettivo di supportare i pazienti non solo nel trattamento della malattia, ma anche nel miglioramento della loro salute globale, favorendo una guarigione che integra aspetti fisici, emotivi e psicologici”.

