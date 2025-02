Bimba morta ad Acerra: AIDAA chiede il salvataggio dei cani in attesa dei risultati dell’autopsia

MeteoWeb

“In attesa che i risultati definitivi dell’autopsia effettuata sul corpicino della povera Giulia e dei nuovi esami compiuti sulle feci del pitbull Tyson e dell’altro cane di famiglia che dovrebbero far luce una volta per tutte su cosa effettivamente è accaduto e sulla dinamica dei fatti che hanno portato alla morte della bambina di 9 mesi gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA lunedì invieranno una richiesta sia alla procura di Nola che all’ASL NAPOLI 2 per chiedere che sia salvata la vita ai due cani e che possano essere affidati dopo questa fase a strutture di recupero per permettere loro di trovare una nuova famiglia e possano vivere una seconda vita”. E’ quanto si legge in una nota dell’AIDAA.

Gli animalisti di AIDAA si offrono di “fare la loro parte se sarà necessario a supporto di tale richiesta: è una vicenda tragica, triste e maledettamente intricata, dove da subito si sono avuti dubbi sulla ricostruzione di quanto accaduto e sulla decisione di gettare le responsabilità sui cani. In merito ai fatti noi ci siamo fatti un’idea che è quella di milioni di italiani ma non è nostro compito indagare o lanciare accuse, il nostro compito come associazione di tutela legale degli animali è evitare che Tyson e l’altro cane di famiglia paghino con la vita colpe che al momento non sono affatto dimostrate pertanto abbiamo deciso di compiere questo passo formale proprio perché il nostro obiettivo primario rimane quello di tutelare i cani e le loro vite anche e soprattutto in situazioni come questa”.

