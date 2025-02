Vasto blackout a Ciampino, lampioni e semafori fuori uso

MeteoWeb

Un vasto blackout sta interessando la zona di Ciampino, in provincia di Roma. Molti lampioni non funzionano, così come i semafori, il che comporta un rischio elevato di incidenti. Con un post su Facebook, il Comune rende noto che “a causa di un guasto occorso ad una cabina elettrica che serve anche il territorio comunale di Ciampino, si sono verificati blackout diffusi in diverse zone della città. Enel comunica che le operazioni di ripristino della rete sono già iniziate e che l’interruzione potrebbe protrarsi fino alle ore 19.30 di oggi”. Il blackout che interessa la zona arriva fino al centro di Marino, che dista 9km da Ciampino.

