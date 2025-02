Blitz di Ultima Generazione, scarti di cibo sulle scale di Montecitorio

MeteoWeb

Questa mattina Ultima Generazione è tornata in azione per il lancio della nuova campagna “Il Giusto Prezzo“. Sulla scalinata monumentale di accesso alla Camera dei Deputati in Piazza del Parlamento, 7 attivisti hanno sparso il contenuto di sacchetti pieni di cibo scartato dalla GDO (Grande Distribuzione Industriale), poi si sono seduti e hanno usato sacchetti con i brand della GDO per simulare il soffocamento di un sistema che strangola i produttori. Hanno poi srotolando striscioni con scritto “Il giusto prezzo” e “Ultima Generazione”. Pochi minuti dopo sono arrivate le forze dell’ordine che hanno fermato gli attivisti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.