Blue Origin porta 6 nuovi turisti nello Spazio | FOTO

Il turismo spaziale ha segnato un nuovo traguardo con il successo della missione NS-30 di Blue Origin, il 10° volo con equipaggio della compagnia. Il lancio è avvenuto oggi, 25 febbraio, alle 16:50 ora italiana, dalla base dell’azienda nel Texas occidentale. Il veicolo suborbitale New Shepard ha portato 6 persone in un viaggio breve ma intenso, offrendo loro alcuni minuti di assenza di peso e una vista spettacolare della Terra contro l’oscurità dello Spazio. L’intera missione, dal decollo all’atterraggio della capsula, è durata circa 10 minuti, con l’atterraggio del booster circa 7 minuti dopo il liftoff.

La missione NS-30 è stata il 30° volo complessivo di New Shepard e ha visto la partecipazione di 6 passeggeri: il venture capitalist Lane Bess, alla sua seconda esperienza a bordo del veicolo, il conduttore televisivo spagnolo Jesús Calleja, l’imprenditrice e fisico Elaine Chia Hyde, l’endocrinologo riproduttivo Richard Scott e il partner di un hedge fund Tushar Shah. Il 6° membro dell’equipaggio è stato identificato solo con il cognome Wilson, come rivelato dal logo della missione e dalle foto pubblicate dalla compagnia.

Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, continua a consolidare la sua posizione nel settore del turismo spaziale, in competizione con Virgin Galactic. Sebbene il costo esatto di un biglietto per un volo con New Shepard non sia stato reso noto, si stima che possa essere in linea con il prezzo di 600mila dollari richiesto da Virgin Galactic per esperienze simili.

