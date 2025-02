Il Brasile valuta l’adesione all’Opec+: il governo discute il futuro energetico del paese

MeteoWeb

Il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva discuterà se il Brasile deve aderire al gruppo Opec+, che riunisce 13 Paesi membri oltre a dieci nazioni osservatrici (tra cui la Russia). Alla riunione del Consiglio nazionale per la politica energetica (Cnpe), nel programma di oggi, parteciperanno i ministri Alexandre Silveira (Miniere ed Energia ), Rui Costa (Camera civile) e rappresentanti di altri dicasteri, come Finanze, Ambiente, Sviluppo e Industria e Affari esteri. Oltre alla possibile adesione all’Opec+, il Cnpe dovrà analizzare anche la ripresa dei lavori di costruzione della centrale nucleare di Angra III a Rio de Janeiro. Nel 2023, durante una visita negli Emirati Arabi Uniti, Lula annunciò l’interesse del Brasile ad aderire all’Opec+. L’agenda energetica sarà argomento di discussione anche per il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, in visita ad Abu Dhabi.

