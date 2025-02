Brasile, il fiume São Francisco visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

L’immagine a corredo dell’articolo, realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-2 mette in rilievo parte del fiume São Francisco, nel Brasile orientale. Con un percorso di 2.914 km, il São Francisco è il 4° sistema fluviale per dimensioni del Sud America e il fiume più grande interamente situato in Brasile. A volte è anche chiamato ‘fiume dell’unità nazionale’ in quanto il suo bacino si estende attraverso diversi stati brasiliani.

Il fiume ha origine a 730 metri sul livello del mare nello Stato sudoccidentale di Minas Gerais, scorre poi verso Nord fino allo Sato di Bahia. Quindi sfocia nell’Oceano Atlantico, dove si riversa tra gli stati di Alagoas e Sergipe. Numerosi impianti idroelettrici lungo il corso del fiume fornisco energia in tutto il Nord/Est del Brasile.

L’immagine mostra in azzurro il corso del fiume nel Nord di Bahia, dove forma l’estesa riserva idrica di Sobradinho. Una combinazione di sedimenti, piante in decomposizione e la presenza di alghe e microorganismi conferiscono all’acqua la sua tonalità brillante.

Ricoprendo un’area di circa 4.200 kmq, Sobradinho è uno dei più grandi laghi artificiali del mondo e può contenere più di 34 miliardi di metri cubi d’acqua, sebbene il suo livello idrico muti con i cambiamenti stagionali.

L’immagine a falsi colori è stata elaborata utilizzando il canale del vicino infrarosso di Sentinel-2, che mette in evidenza la vegetazione, in rosso, e aiuta a meglio distinguere le aree con vegetazione da quelle che ne sono prive. Possiamo così osservare dove la vegetazione è stata abbattuta per disboscamento, agricoltura e per la coltivazione della terra. Città, strade e campi agricoli appaiono in diverse tonalità di marrone.

Una caratteristica distintiva di questa immagine è l’area centrale in basso che mostra la presenza di cerchi. Questi cerchi sono stati creati da un sistema di irrigazione a perno centrale, dove una lunga tubatura idrica ruota attorno a un pozzo situato al centro di ogni cerchio. I diversi colori indicano diversi tipi di coltura, oppure i diversi stadi di crescita.

Copernicus Sentinel-2 è progettato per monitorare i cambiamenti del suolo, compresi il tipo di coltura e il relativo stato di salute. I frequenti passaggi della missione sopra la stessa area e l’elevata risoluzione spaziale permettono inoltre un attento monitoraggio dei cambiamenti dei corpi idrici interni.

