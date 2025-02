Brasile nella morsa del meteo estremo, tra caldo record e alluvioni | VIDEO

MeteoWeb

Brasile nella morsa del meteo estremo: mentre il Nord/Est è flagellato da piogge torrenziali, diversi altri Stati sono sotto allerta per il caldo. Forte maltempo ha colpito nelle scorse ore la località di Fortaleza, capitale dello stato di Ceará, nel Brasile nordorientale (immagini in alto a corredo dell’articolo), mentre una nuova ondata di calore è attesa fino al 21 febbraio, con circa 7°C sopra la media. Negli Stati di Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí le temperature potranno raggiungere i +40°C. L’Istituto Nazionale di Meteorologia ha emesso un’allerta di rischio di calore estremo per lo stato del Paraná, nel Sud del Brasile, allerta che potrebbe essere esteso nei prossimi giorni anche agli Stati di Mato Grosso do Sul, San Paolo ed Espírito Santo.

