Brusco atterraggio per una mongolfiera: soccorse 4 persone nel Fiorentino

Paura a bordo di una mongolfiera questa mattina nel comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Nelle fasi di atterraggio, in un campo con un leggero dislivello, il cesto si è ribaltato. L’incidente è avvenuto nella zona di Santa Cristina in Salivolpe. A bordo vi erano tre persone, una famiglia, più il pilota, soccorse dal personale sanitario: nessuno avrebbe riportato serie conseguenze. Ancora da chiarire le ragioni che hanno causato le difficoltà in atterraggio al pallone aerostatico. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano, che hanno effettuato la messa in sicurezza delle bombole.

