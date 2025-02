Buona Candelora 2025, IMMAGINI nuove e originali per il Buongiorno

MeteoWeb

Buongiorno e Buona Festa della Candelora 2025! Oggi, 2 febbraio 2025, la Chiesa cattolica ricorda la presentazione al Tempio di Gesù. Si tratta di una giornata simbolica a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera. Questa festività, radicata nella tradizione cristiana, è anche associata a antiche credenze pagane, segnando un periodo di transizione tra le stagioni. Durante la Candelora, si accendono candele per simboleggiare la luce che cresce gradualmente, rappresentando la speranza e la rinascita. Le celebrazioni variano da regione a regione, ma l’atmosfera generale è permeata da un senso di auspicio per il futuro e di accoglienza della stagione che si avvicina.

Cosa si celebra oggi?

Nel giorno della Candelora si benedicono le candele, simbolo di Cristo e “luce per illuminare le genti“, come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.

Intorno a questa data, come anche per molte altre, la nostra tradizione storica e popolare ci ha tramandato una serie di detti e proverbi tra cui il più noto è “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora“, un antico proverbio popolare riferito al rituale della Candelora, introdotto dal patriarca di Roma Gelasio intorno all’anno 474 d.C., in sostituzione della cerimonia pagana dei Lupercali, dalla quale ha assunto qualche ispirazione procedurale. Il proverbio è legato anche al clima e allo scorrere delle stagioni.

La Candelora rappresenta una sorta di varco, tra l’inverno, in declino, e l’imminente primavera. È il momento propizio per i riti che cercano fecondità e fertilità, influenzando l’annata agricola imminente. Questo passaggio simbolico segna il transito dal “periodo oscuro” del calendario indoeuropeo, caratterizzato dal freddo, dall’oscurità e dalla morte invernale, verso il rinnovamento e la rinascita che si manifesta magnificamente con l’arrivo della primavera.

Candelora 2025, i proverbi

Un detto salentino recita: “Te la Candelora la vernata è ssuta fora, ma ci la sai cuntare nc’e’ nu bbonu quarantale” (Della Candelora l’inverno è già passato, ma se fai bene i calcoli, ci sono ancora ben 40 giorni altri”. I triestini dicono: “Candelora piova e Bora, del’inverno semo fora, Candelora sol el vento del’inverno semo dentro”. Ed ancora: “A la Cannilora, ogni gaddina veni a ova” (ogni gallina, anche quella più giovane, inizia a fare le uova”; “Pi la Cannilora figghia a vecchia e figghia a nova” ( gallina vecchia e giovane fanno le uova). Divertente il proverbio siciliano: “Ppà Cannalora a mmirnata ie fora ma se fora un iè, n’atri quaranta jorna cci n’è” (Se il tempo nel giorno della Candelora è buono, allora sì che l’inverno sta per finire. In caso di pioggia e vento, il brutto tempo continuerà per altri 40 giorni con un marzo, a livello meteorologico, freddo e piovoso).

In Lombardia si dice: “Alla Madonna della Candelora dall’inverno siamo fuori, ma se nevica o tira vento 40 giorni siamo ancora dentro”; in Toscana, a differenza di molti altri proverbi, si considera finito l’inverno in caso di brutto tempo: “Se piove o se gnagnola dell’inverno semo fora”.

Proseguendo: “Si purificatio nivibus, Pasqua floribus. Si purificatio floribus, Pasqua nivibus“, ossia, se il 2 febbraio nevica, la Pasqua sarà fiorita. Viceversa, se della Candelora le gemme sono già sbocciate, si tratta di un falso allarme: a Pasqua sarebbe caduta la neve e l’inverno sarebbe stato più lungo. Un detto latino recita: “Sole micante, die Purificante, frigor peior postquam ante” (Se il Sole ammicca il giorno della Candelora, seguirà un freddo ben peggiore di prima”. “Candelora in foglia, Pasqua in neve”; “Candelora scura dell’inverno non si ha paura” ; “Se nevica per la Candelora, sette volte la neve scola”; “Da Candalora cu on avi carni s’impigna a figghijola”; “Pa Cannilora u brascirr fora”.

