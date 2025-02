Buongiorno bianco sull’Etna: lo spettacolo della neve sul vulcano | VIDEO 

MeteoWeb

Questa mattina, sabato 8 febbraio 2025, l’Etna si è svegliato sotto un manto di neve, regalando uno spettacolo di rara bellezza. Il vulcano attivo più alto d’Europa offre un panorama mozzafiato ai residenti e ai turisti che oggi hanno la fortuna di ammirarlo. Il bianco candido della neve ricopre la sommità e i fianchi del vulcano, creando un suggestivo contrasto. L’Etna, continua a incantare e affascinare chiunque lo osservi. La neve di oggi aggiunge un tocco magico a questo paesaggio già unico, ricordandoci la straordinaria bellezza e potenza della natura. Per chi si trova in zona, è un’occasione imperdibile per ammirare il vulcano in tutto il suo splendore. Il gigante bianco d’Europa offre uno spettacolo magnifico.

Lo spettacolo bianco sull'Etna: il tocco magico della neve

