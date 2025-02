Buongiorno, Buon Giovedì Grasso! IMMAGINI nuove e FRASI originali

MeteoWeb

Buongiorno e Buon Giovedì Grasso 2025! Oggi è un’occasione speciale per festeggiare in grande stile, tra maschere, colori e tanta allegria. Non c’è niente di meglio che approfittare di questa giornata per inviare un augurio simpatico e divertente a tutti i nostri amici, rendendo così ancora più speciali le celebrazioni. Che sia un giorno spensierato, pieno di risate e momenti di pura gioia, magari gustando qualche deliziosa prelibatezza tipica di questa festa!

Buongiorno e Buon Giovedì Grasso! Immagini e frasi

È un’occasione speciale per dare il Buongiorno e inviare un augurio simpatico e divertente, in attesa del Carnevale: proponiamo quindi, in alto, una serie di immagini da condividere, di seguito tante frasi.

Buongiorno e Buon Giovedì Grasso! Che questa giornata sia piena di risate e di allegria!

Oggi è Giovedì Grasso, il giorno perfetto per sorridere e divertirsi! Buongiorno e buona giornata!

Buongiorno e Buon Giovedì Grasso! Spero che il tuo giorno sia colorato di allegria e felicità!

Inizia questo Giovedì Grasso con il sorriso! Ti auguro una giornata piena di divertimento e spensieratezza!

Buongiorno e Buon Giovedì Grasso! Che la festa sia nel tuo cuore e nel tuo sorriso!

Giovedì Grasso è il momento di fare festa! Buona giornata, con tante risate e un po’ di follia!

Buongiorno! Che questo Giovedì Grasso ti porti una giornata piena di risate, maschere e gioia!

Buon Giovedì Grasso! Oggi è il giorno ideale per essere felici e spensierati, approfittane!

Buongiorno e Buon Giovedì Grasso! Che sia una giornata piena di allegria e di momenti indimenticabili!

Ti auguro un Buongiorno speciale e un Giovedì Grasso ricco di risate, colori e divertimento!

Buongiorno e Buon Giovedì Grasso! Che sia un giorno di pura felicità, risate e spensieratezza!

Buongiorno! Che questo Giovedì Grasso porti allegria, scherzi e tanti momenti da ricordare!

Buongiorno e Buon Giovedì Grasso! Oggi è il giorno giusto per dimenticare la routine e divertirsi!

Buongiorno e Buon Giovedì Grasso! Spero che questa giornata ti regali tante emozioni!

Carnevale, i festeggiamenti

I festeggiamenti principali avvengono il Giovedì Grasso e il Martedì Grasso, ossia l’ultimo giovedì e l’ultimo martedì prima dell’inizio della Quaresima. In particolare il Martedì Grasso è il giorno di chiusura dei festeggiamenti carnevaleschi, dato che la Quaresima inizia con il Mercoledì delle Ceneri: secondo la tradizione nell’ultimo dei giorni “Grassi” andrebbero consumati tutti i cibi più prelibati rimasti in casa, che durante la quaresima non si potrebbero consumare, come ad esempio la carne. Dato che un tempo si mangiavano prevalentemente cibi grassi, l’ultimo giorno di Carnevale è detto in Italia “Martedì Grasso” e in Francia “Mardi Gras”.

