Cade per 50 metri in un canalone: escursionista grave nel Parmense

Una escursionista di 54 anni di Lodi si è ferita gravemente dopo essere caduta in un canalone sulle pendici del Monte Penna, nel comune di Bedonia (Parma). L’allarme è stato lanciato al 112 dal marito, compagno di escursione, poco prima delle 11. Sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. Dalle prime informazioni risulta che la donna, dopo essere precipitata per una cinquantina di metri nel canalone, abbia riportato un trauma cranico e uno alla schiena. Le sue condizioni sono giudicate serie. La zona è impervia ed è stata interessata da abbondanti nevicate nella giornata di venerdì 14 febbraio.

I soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti con l’eliambulanza da Pavullo che ha trasportato l’escursionista ferita al Maggiore di Parma. Le squadre del Soccorso Alpino hanno portato il compagno al sicuro.

Ieri pomeriggio, invece, un altro intervento del Soccorso Alpino sul Cimoncino, in provincia di Modena, per una scialpinista ferita ad una gamba, una 30enne di Pistoia. La giovane donna non riusciva a proseguire ed è stata raggiunta in elicottero e portata, codice di media gravità, all’ospedale Maggiore di Bologna.

