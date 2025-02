La Calabria celebra l’eccellenza di Roberto Furfaro: riconoscimenti per il successo della missione NASA OSIRIS-REx

MeteoWeb

“Pino Strati, Costanza Araniti, Marco Mauro e tutto il direttivo di incontriamoci sempre ODV, Cotrupi, Allegra e Russo plaudono all’Ing Furfaro, eccellenza della Calabria, per i risultati conseguiti dalla Missione Osiris Rex e per la vasta risonanza mediatica annunciata da tutti gli organi d’informazione a livello Mondiale. Roberto Furfaro è Professore Ordinario di Ingegneria dei Sistemi Spaziali, Direttore del Space Systems Engineering Lab e Vicedirettore del Space Four Center presso l’Università dell’Arizona. Durante la fase di sviluppo della missione NASA OSIRIS-REx, fino al lancio, ha ricoperto il ruolo di Ingegnere capo dell’Ingegneria del sistema per le operazioni e il processo dei dati scientifici.

OSIRIS-REx rappresenta una delle missioni più ambiziose mai tentate: operare intorno a un piccolo asteroide, a milioni di chilometri dalla Terra, ha richiesto lo sviluppo di strategie di navigazione e controllo senza precedenti. L’esplorazione di Bennu ha posto sfide straordinarie, dalla microgravità dell’asteroide alla raccolta del campione con un sistema robotico progettato per operare in un ambiente imprevedibile. I risultati preliminari dell’analisi dei campioni raccolti dall’asteroide Bennu confermano la presenza di materiale ricco di carbonio e minerali idrati, elementi che suggeriscono un possibile ruolo degli asteroidi nella distribuzione degli ingredienti fondamentali per la vita nel Sistema Solare primordiale. Questi dati offrono nuove prospettive sulla formazione planetaria e sull’evoluzione chimica dello spazio interplanetario. La missione OSIRIS-REx si conferma un successo straordinario per l’esplorazione spaziale e una pietra miliare per la scienza planetaria”. E’ quanto si legge in una nota dell’Associazione incontriamoci sempre.

