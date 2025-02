Calciatore crolla in campo, annunciata la morte cerebrale: significato, criteri diagnostici e implicazioni etiche | FOTO SHOCK

MeteoWeb

Un grave incidente durante un allenamento in Spagna ha lasciato il calciatore cinese Guo Jiaxuan in condizioni critiche, suscitando polemiche sulla gestione della sua situazione medica e finanziaria. La famiglia del 18enne ha accusato il club Beijing Guoan e le autorità calcistiche di Pechino di non aver coperto le spese mediche necessarie per il trattamento del ragazzo. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, Guo Jiaxuan, promessa dell’accademia del club della Chinese Super League (CSL) Beijing Guoan, ha subito un’emorragia subaracnoidea a seguito di una violenta collisione con un altro calciatore durante una partita di allenamento contro la squadra spagnola RC Alcobendas a Madrid.

La drammaticità della situazione è stata rivelata dal fratello di Guo su RedNote, una piattaforma social cinese, dove ha scritto che il giovane calciatore è in “morte cerebrale” e che le sue possibilità di sopravvivenza sono estremamente ridotte. “Durante l’allenamento di giovedì scorso, è stato portato d’urgenza in ospedale dopo essere stato colpito alla testa dal ginocchio di un altro giocatore”, ha raccontato il fratello. “Grazie all’interprete, ho saputo che il medico dell’ospedale ha detto che mio fratello aveva troppo sangue nella testa e che c’era pochissima speranza di sopravvivenza… l’ospedale stava per rimuovere i suoi tubi di supporto vitale”.

La famiglia di Guo ha espresso grande frustrazione nei confronti del Beijing Guoan e delle autorità calcistiche di Pechino, accusandoli di non aver fornito il necessario sostegno economico per affrontare le spese mediche. Il caso ha sollevato interrogativi sulla tutela dei giovani calciatori cinesi che si allenano all’estero e sulle responsabilità delle squadre nel garantire adeguata copertura assicurativa ai propri atleti. La vicenda ha scosso profondamente la comunità calcistica cinese e internazionale, alimentando il dibattito sulla sicurezza degli allenamenti e sul trattamento dei giocatori infortunati.

Morte cerebrale: significato, criteri diagnostici e implicazioni etiche

La morte cerebrale è una condizione medica che indica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, inclusi il tronco encefalico, che controlla le funzioni vitali. È considerata un criterio legale di morte in molti paesi e ha profonde implicazioni sia mediche che etiche, soprattutto in relazione alla donazione di organi.

Definizione e differenze con il coma

La morte cerebrale è spesso confusa con stati di incoscienza prolungata come il coma o lo stato vegetativo persistente. Tuttavia, esistono differenze fondamentali:

Coma: stato di incoscienza profonda in cui il cervello mantiene alcune funzioni di base, come la regolazione della respirazione.

Stato vegetativo: il paziente può aprire gli occhi e mostrare alcuni riflessi, ma non ha consapevolezza né capacità cognitive.

Morte cerebrale: cessazione completa e irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, compresa la respirazione autonoma.

Criteri diagnostici

La diagnosi di morte cerebrale è rigorosa e basata su criteri clinici e strumentali. I principali test includono:

Assenza di risposta agli stimoli esterni: il paziente non mostra reazioni a dolore o stimoli sonori.

Assenza di riflessi del tronco encefalico: assenza di riflessi oculari, pupillari e corneali.

Assenza di respirazione autonoma: verificata tramite il test di apnea, che dimostra l’incapacità del paziente di respirare senza supporto ventilatorio.

Conferma strumentale (in alcuni casi): utilizzo di elettroencefalogramma (EEG) per dimostrare l’assenza di attività cerebrale o test del flusso sanguigno cerebrale per confermare l’assenza di perfusione.

Aspetti etici e legali

La morte cerebrale solleva questioni etiche delicate, soprattutto in relazione alla donazione di organi. Poiché il cuore può continuare a battere grazie alla ventilazione artificiale, alcuni familiari possono avere difficoltà ad accettare la diagnosi di morte. Tuttavia, nei paesi in cui la morte cerebrale è riconosciuta legalmente come morte effettiva, il prelievo di organi può avvenire con il consenso del paziente espresso in vita o dei familiari. Alcuni dibattiti etici riguardano anche la possibilità di modificare i criteri diagnostici o di introdurre nuove tecnologie per accertare la cessazione definitiva delle funzioni cerebrali.

