Caldo e vento, incendio fuori controllo in Cile: allerta rossa, oltre 110 ettari in fiamme | FOTO e VIDEO

Un vasto incendio forestale sta devastando Litueche, nella regione di O’Higgins, in Cile, dove oltre 110 ettari di vegetazione sono già stati consumati dalle fiamme. Le autorità hanno dichiarato lo stato di allerta rossa per la rapida propagazione dell’incendio “La Capellanía“, che minaccia aree abitate. Il Servizio Nazionale di Prevenzione e Risposta ai Disastri (Senapred) ha attivato il Sistema di Allerta di Emergenza (SAE) per le località di Las Palmas e Quillayes, ordinando l’evacuazione immediata dei residenti. La situazione è aggravata dalle condizioni meteo, con temperature elevate e venti superiori ai 30 km/h.

Sul campo operano squadre di emergenza coordinate dalla Corporazione Nazionale Forestale (Conaf), supportate da 5 brigate, mezzi aerei e tecnici specializzati. Le autorità hanno assicurato il massimo impegno per contenere l’incendio, che rimane attivo e fuori controllo.

