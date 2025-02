Stazione Spaziale, cambiamenti negli equipaggi: nuove assegnazioni tra Soyuz e Crew Dragon

MeteoWeb

La cooperazione internazionale per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) continua ad evolversi, con importanti cambiamenti nella composizione degli equipaggi per le missioni del 2025 e 2026. A seguito della firma del terzo emendamento all’accordo tra Roscosmos e NASA sui voli incrociati, sono state apportate modifiche agli equipaggi principali e di riserva per le spedizioni di lunga durata sulla ISS.

Nuova composizione dell’equipaggio per l’Expedition 74

La missione Expedition 74, il cui lancio è previsto per l’autunno del 2025 a bordo della navetta Soyuz MS-28, vedrà l’inserimento di Christopher Williams al posto di Oleg Platonov nel team principale. Williams si unirà ai cosmonauti russi Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikaev per questa spedizione di lunga durata.

Oleg Platonov, inizialmente assegnato a questa missione, è stato invece riassegnato alla missione Crew-11 della NASA, che partirà a bordo della navetta Crew Dragon nella seconda metà del 2025.

Modifiche all’equipaggio dell’Expedition 75

Anche per l’Expedition 75, il cui lancio è previsto nell’estate del 2026 a bordo della Soyuz MS-29, la composizione dell’equipaggio ha subito importanti modifiche. Al posto di Sergey Korsakov era stata designata Anna Kikina, l’unica cosmonauta donna attualmente attiva nella squadra di Roscosmos. Kikina è stata successivamente spostata su un’altra missione e il suo posto è stato assegnato ad Anil Menon Samoylenko, astronauta di origine indo-americana.

Infine, un altro importante cambiamento riguarda Oleg Artemyev, il quale farà parte dell’equipaggio della missione Crew-12 della NASA, con lancio programmato nella prima metà del 2026 a bordo della navetta Crew Dragon.

