Così il cambiamento climatico altera gli eventi di freddo estremo: studio

Il cambiamento climatico sta stravolgendo gli eventi freddo estremo a livello globale, portando a una riduzione della loro intensità anche del 22%. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Accademia Cinese delle Scienze e pubblicato su npj Climate and Atmospheric Science. Gli autori si sono concentrati sul freddo estremo che ha colpito la Cina nel 2023. La loro analisi ha scoperto che l’evento poteva essere ampiamente attribuito a una circolazione atmosferica insolita su larga scala, che ha rappresentato l’83% della sua intensità. Tuttavia, hanno anche scoperto che l’effetto riscaldante del cambiamento climatico ha ridotto la gravità dell’evento fino al 22%.

“Eventi di freddo estremo, come quello in Cina nel dicembre 2023, hanno spesso impatti importanti su vari settori della nostra società“, ha affermato Aiguo Dai, coautore dello studio. “Capire come questi eventi potrebbero cambiare a causa del cambiamento climatico può aiutarci a rimanere meglio informati e preparati per il futuro. Ci fornisce anche maggiori informazioni su come questi eventi si verificano in un clima che si riscalda”.

Nel loro studio, i ricercatori hanno utilizzato una combinazione di dati meteorologici storici e simulazioni climatiche per stimare in che modo la circolazione atmosferica e il riscaldamento globale abbiano contribuito al freddo del 2023. Utilizzando tecniche simili, hanno anche scoperto che la probabilità e l’intensità di simili eventi freddi sono già diminuite rispettivamente di oltre il 92% e di 1,9°C, rispetto a un mondo senza le attuali tendenze al riscaldamento globale. Si prevede che diventeranno ancora più rari e miti entro la fine del secolo, con una diminuzione della frequenza del 95% e di oltre 2°C.

Dai avverte che questi eventi freddi non scompariranno del tutto e che dovremmo essere preparati al modo in cui il cambiamento climatico avrà un impatto sugli eventi meteorologici estremi in altri modi, come incendi boschivi più frequenti, siccità e tempeste violente.

“Gli studi hanno dimostrato che, mentre la temperatura globale complessiva sta aumentando a causa del cambiamento climatico, eventi di freddo estremo possono ancora verificarsi e potrebbero persino diventare più frequenti in alcune regioni a causa del rapido riscaldamento dell’Artico“, ha affermato Dai. “Il riscaldamento globale ha anche molti altri effetti negativi oltre al suo impatto sugli eventi di freddo. Queste scoperte sono un buon primo passo per comprendere meglio come il riscaldamento climatico influisce sui modelli meteorologici. Abbiamo in programma di continuare la nostra analisi per altri tipi di eventi estremi”.

