Così il cambiamento climatico sta erodendo l’antica Alessandria

Il cambiamento climatico e il relativo innalzamento del livello dei mari hanno portato a un drammatico aumento dei crolli di edifici nell’antica città portuale egizia di Alessandria. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università Tecnica di Monaco (TUM) e pubblicato sulla rivista Earth’s Future. Un tempo un evento raro, i crolli di edifici ad Alessandria, una delle città più antiche del mondo, spesso chiamata la “sposa del Mediterraneo” per la sua bellezza, sono aumentati da circa uno all’anno a un allarmante numero di 40 all’anno nell’ultimo decennio. “Per secoli, le strutture di Alessandria sono state delle meraviglie di ingegneria resiliente, resistendo a terremoti, mareggiate, tsunami e altro ancora – ha affermato Sara Fouad, architetto paesaggista presso la TUM e prima autrice dello studio – Ma ora, l’innalzamento dei mari e l’intensificarsi delle tempeste, alimentate dal cambiamento climatico, stanno annullando in decenni ciò che ha richiesto millenni di ingegno umano per essere creato”.

I ricercatori hanno utilizzato un approccio su tre fronti per valutare l’impatto dei cambiamenti della linea costiera sugli edifici di Alessandria. In primo luogo, hanno creato una mappa digitale dettagliata per identificare le posizioni degli edifici crollati in sei distretti dell’area storica della città, una delle sue regioni più densamente popolate. La mappa cataloga i dettagli chiave su ogni struttura, tra cui la sua posizione, le dimensioni, i materiali di costruzione, l’età, la profondità delle fondamenta e il numero di piani. I dati, raccolti da visite in loco, relazioni governative, archivi di notizie e dichiarazioni di aziende edili private, coprono il periodo dal 2001 al 2021 e includono edifici sia completamente che parzialmente crollati.

Successivamente, gli autori hanno combinato immagini satellitari con mappe storiche del 1887, 1959 e 2001 per tracciare il movimento della linea di costa e ottenere una comprensione più approfondita di come parti della costa di Alessandria si siano spostate di decine di metri verso l’entroterra negli ultimi due decenni. Calcolando il tasso di ritiro della linea di costa nell’ultimo secolo, i ricercatori hanno studiato come la linea di costa in contrazione abbia innalzato i livelli delle falde acquifere, portandoli a contatto con le fondamenta degli edifici costieri.

Infine, il team ha analizzato le “impronte digitali” chimiche note come isotopi nei campioni di terreno per esaminare gli effetti dell’intrusione di acqua di mare.

“La nostra analisi – concludono i ricercatori – ha rivelato che gli edifici stanno crollando dal basso verso l’alto, poiché l’infiltrazione di acqua marina erode le fondamenta e indebolisce il terreno. Non sono gli edifici stessi, ma il terreno sottostante a essere interessato”. Per combattere l’erosione costiera e l’intrusione dell’acqua marina, i ricercatori propongono una soluzione basata sulla natura: creare dune di sabbia e barriere di vegetazione lungo la costa per bloccare l’intrusione dell’acqua marina e impedirle di spingere i livelli delle falde acquifere verso le fondamenta degli edifici.

