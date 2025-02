Cambio al vertice per Roscosmos, arriva il 40enne Dmitry Bakanov

MeteoWeb

Cambio al vertice per l’agenzia russa Roscosmos. L’amministratore delegato Yury Borisov è stato licenziato con decreto presidenziale. A sostituirlo il 40enne Dmitry Bakanov, già vice ministro dei Trasporti. Succeduto a Dmitry Rogozin, Borisov era stato nominato direttore generale di Roscosmos nel luglio 2022. Bakanov è nato nel 1985 in Kazakistan. In precedenza ha diretto la divisione logistica delle Poste russe) e ha ricoperto diverse cariche, dal 2019 al 2021 è stato a capo del Dipartimento per lo sviluppo digitale del Ministero dei trasporti.

