Cammello morto a Napoli dopo la fuga dal circo: la richiesta dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali

MeteoWeb

“In attesa di conoscere le circostanze della fuga e le cause della morte del cammello scappato venerdì dal circo Togni a Napoli, riportato a fatica nel recinto e poi deceduto, chiediamo al ministro della Cultura di esercitare finalmente la delega per dare attuazione, nel codice dello Spettacolo, al principio approvato dal Parlamento per ben due volte, nel 2017 e nel 2022, del “graduale superamento” dell’utilizzazione degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti”. E’ la nota dei deputati e i senatori che fanno parte dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’Ambiente, presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla.

“Ultima in ordine di tempo”, spiegano i parlamentari, “la morte del cammello a Napoli, la cui fuga è diventata virale sui social, richiama l’attenzione sull’assurdo “lavoro” degli animali nel circo, tra “numeri” degradanti e umiliazioni, addestramenti con metodi violenti, lunghi trasporti, gabbie anguste e comunque condizioni di vita incompatibili con le loro esigenze etologiche. Un’ulteriore conferma è arrivata oggi con il sequestro, nella stessa struttura, di due alligatori e un pitone, irregolarmente detenuti. Decine di Paesi nel mondo hanno vietato o fortemente limitato la presenza degli animali sotto i tendoni. L’Italia è inspiegabilmente in ritardo. Il ministro e il governo, peraltro in piena armonia con l’orientamento prevalente dell’opinione pubblica, si muovano prima che scada la delega, allo stato rinnovata fino al 18 agosto 2025″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.