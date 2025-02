Campi Flegrei: dal Cdm ok a interventi urgenti di riqualificazione

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’approvazione dei decreti ministeriali relativi a due programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche dell’area dei Campi Flegrei. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. I programmi sono stati predisposti dal Commissario straordinario, Fulvio Maria Soccodato, d’intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della Protezione Civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel “Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate”, dando priorità all’attuazione di quelli concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.

Per ciascun intervento, si indica il codice unico di progetto (Cup) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario, con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

