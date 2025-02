Campi Flegrei: concluso nuovo sciame sismico, 27 terremoti

MeteoWeb

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli la conclusione dello sciame sismico iniziato alle 18:13 di ieri e “costituito in via preliminare da 27 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (27 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“, viene spiegato in una nota. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.