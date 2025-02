Campi Flegrei, sindaco di Napoli: “verifiche puntuali su edifici pubblici e scuole”

MeteoWeb

“Sui Campi Flegrei ci deve essere la giusta attenzione. La prudenza è fondamentale”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a Radio Kiss Kiss Napoli alle domande sul fenomeno del bradisismo. “La Protezione Civile e l’Osservatorio Vesuviano – ha proseguito il primo cittadino in diretta alla trasmissione Radio Gol – hanno in atto un sistema di monitoraggio tra i più sofisticati al mondo, che valuta anche pressione e composizione geochimica. Al momento, come già verificato in passato, non ci sono parametri che possano far ipotizzare un’eruzione. Come Comune siamo vigili sulle scosse. Certo, la ripetitività determina grande apprensione nella popolazione. Come a Pozzuoli e Bacoli, abbiamo verificato gli edifici pubblici e le scuole, con controllati ogni volta che si è verificata una scossa più importante, senza trovare danni”.

“Fra un paio di settimane – ha aggiunto Manfredi – ci sarà un bando della Protezione Civile per verifiche puntuali anche sull’edilizia privata. Il Governo centrale ha previsto risorse, non tantissime, per fare eventuali interventi. Siamo attenti, presenti, ma sappiamo che con questo fenomeno bisogna convivere. Sono millenni che il bradisismo colpisce i Campi Flegrei”.

