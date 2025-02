Campi Flegrei, nuovi terremoti nella notte: lo sciame sismico non si ferma, oltre 600 scosse

MeteoWeb

Prosegue per il 4° giorno consecutivo lo sciame sismico che sta interessando l’area dei Campi Flegrei, ed in particolare Pozzuoli. Sono ormai oltre 600 le scosse rilevate dall’INGV dalle 16:53 del 15 febbraio, con magnitudo massima 3.9. Nella notte sono stati registrati ben 2 terremoti con magnitudo superiore a 3: un sisma magnitudo 3.1 alle 01:31 e un evento magnitudo 3.0 alle 04:04. Si attende il nuovo aggiornamento dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli, elaborato dall’Osservatorio Vesuviano INGV, per ulteriori dettagli.

