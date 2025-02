Campi Flegrei, Valditara: “scuole monitorate, nessuna preoccupazione”

MeteoWeb

“La situazione è monitorata. Per il momento non c’è nessuna preoccupazione“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in relazione al tema della sicurezza nelle scuole nell’area dei Campi Flegrei dove da sabato scorso si sono registrate oltre 500 scosse.

“Oggi abbiamo una riunione con il capo della Protezione civile, Ciciliano, per fare un punto della situazione e ascolteremo anche le ultime considerazioni da parte dell’Osservatorio vesuviano. Noi stiamo continuando con le procedure che abbiamo messo in campo per garantire sicurezza ai cittadini“, ha affermato il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi. “Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo già tracciato, continuando il lavoro fatto e lavorando sulla sicurezza delle scuole e delle infrastrutture che sono il punto chiave per garantire sicurezza“. “Mi rendo conto che sentire queste scosse continuamente crea grande apprensione e paura, ma bisogna essere fiduciosi perché rischi dal punto di vista della sicurezza statica non ce ne sono“. “Noi continuiamo a monitorare e tenere sotto controllo la situazione, se ci fossero cambiamenti e situazioni di allarme diverse avviseremmo subito i cittadini“, ha concluso il sindaco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.