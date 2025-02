Campi Flegrei, vertice in Prefettura su assistenza alla popolazione

MeteoWeb

Si è svolta, presso il Palazzo di Governo, una riunione, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, sull’assistenza alla popolazione nell’area interessata dal fenomeno bradisismico ai Campi Flegrei. Vi hanno partecipato l’assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e di Bacoli, Josi Della Ragione e, in collegamento da remoto, la dirigente staff emergenze della Regione Campania, Claudia Campobasso. Sono state approfondite – si legge in una nota della Prefettura – le questioni inerenti l’approntamento dell’organizzazione dell’assistenza pubblica in caso di calamità, anche in relazione alle questioni evidenziate durante l’assemblea svoltasi ieri a Pozzuoli.

Al riguardo, si è convenuto sulla necessità dell’adozione in primis di tre tipologie di iniziative: predisposizione di misure organizzative ed assistenziali atte a garantire in tempi rapidi soccorso e trasferimento delle persone, in particolare di soggetti fragili; istituzione di specifici tavoli tematici per le diverse zone di intervento con la partecipazione della cittadinanza per la formazione e l’attuazione di Piani Speditivi di Emergenza Discendente (al riguardo il Comune di Pozzuoli ha già adottato, in data odierna, apposita Deliberazione di Giunta comunale che dispone l’istituzione di detti organismi); programmazione di riunioni tematiche sulla predisposizione di vie di fuga in caso di emergenza, la prima delle quali si svolgerà domani.

La Regione Campania ha manifestato la propria disponibilità a continuare a supportare gli enti comunali anche nella fase relativa allo scenario di esclusiva competenza degli stessi (sciame sismico senza danni a cose e a persone). La Prefettura proseguirà a monitorare tutte le iniziative avviate dagli enti locali attraverso periodiche riunioni.

