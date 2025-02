Il Canada ha nominato il suo zar per la lotta al fentanyl

MeteoWeb

Il governo canadese ha annunciato la nomina di un funzionario dell’intelligence per guidare la lotta al fentanyl, mantenendo una promessa fatta a Donald Trump. Il presidente USA ha minacciato di imporre dazi su tutte le importazioni dal Canada se Ottawa non intensificherà la lotta all’immigrazione illegale e al traffico di fentanyl. “La nomina odierna di Kevin Brosseau a zar del fentanyl accelererà gli sforzi del Canada per identificare, distruggere e smantellare il traffico di fentanyl in collaborazione con gli Stati Uniti“, ha affermato il primo ministro canadese Justin Trudeau.

Kevin Brosseau è un ex ufficiale di polizia di alto livello che di recente è diventato consigliere di Trudeau per la sicurezza nazionale e l’intelligence. Secondo i dati ufficiali dei servizi di frontiera statunitensi, meno dell’1% del fentanyl sequestrato negli Stati Uniti lo scorso anno proveniva dal Canada.

