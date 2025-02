Il cargo Progress MS-28 conclude la sua missione, rientrato sul Pacifico

MeteoWeb

Il cargo spaziale russo Progress MS-28 ha terminato oggi il suo viaggio dopo 6 mesi di permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il veicolo è stato fatto rientrare nell’atmosfera terrestre, dove si è disintegrato a causa delle alte temperature generate dall’attrito. Come riportato da Roscosmos, secondo il Centro di Controllo Missione TsNIIMash, i frammenti non combusti del veicolo sono precipitati in un’area remota e non navigabile dell’Oceano Pacifico meridionale, come previsto dai protocolli di sicurezza per il rientro controllato.

Nel frattempo, la prossima missione cargo è già programmata: Progress MS-30 sarà lanciato oggi e attraccherà alla ISS il 2 marzo, garantendo la continuità delle forniture di materiali e rifornimenti essenziali per l’equipaggio a bordo della stazione orbitante.

