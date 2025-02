Caso Roccaraso, l’annuncio del sindaco sulle misure: cosa cambia

MeteoWeb

Scende da cento un settanta il numero chiuso per i bus turistici. La nuova stretta per Roccaraso è stata decisa nel pomeriggio nel corso di un vertice in Prefettura che è stato comunque aggiornato a giovedì. “Abbiamo deciso di rivedere i numeri dopo la neve caduta in queste ore che attirerà sicuramente turisti e visitatori”, fa sapere il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato che nelle prossime ore adotterà l’ordinanza assieme al sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Restano tutte le altre misure decise e sperimentate la scorsa domenica quando, nella cittadina dell’Alto Sangro, sono stati accolti 40 bus su un totale di 57 autorizzati.

