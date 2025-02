“Cavalli macellati illegalmente dall’Umbria alla Puglia”: la denuncia di LNDC Animal Protection

MeteoWeb

“Grazie alle scrupolose indagini portate avanti dai Carabinieri su impulso della ASL umbra, si è scoperto un sistema illecito che coinvolgeva allevatori e altri personaggi per destinare alla macellazione equini ormai anziani e malati, quindi non più produttivi, ma privi della tracciabilità richiesta per questa finalità. In aggiunta a questo, i militari hanno accertato che gli animali venivano sottoposti a crudeltà fino a cagionarne la morte. Durante l’esecuzione dei provvedimenti cautelari, i militari hanno rinvenuto una copiosa documentazione riguardante le movimentazioni degli animali, appunti manoscritti sulle somme incassate e passaporti dei cavalli. È stato inoltre sequestrato un locale adibito alla macellazione abusiva e un autocarro contenente scarti di macellazione”. LNDC Animal Protection condanna fermamente tali pratiche, che non solo “costituiscono una grave violazione delle normative vigenti, ma rappresentano anche un atto di crudeltà inaccettabile nei confronti degli animali. La macellazione in sé rappresenta una totale mancanza di rispetto per la vita animale ma, in aggiunta, quella clandestina mette a rischio la salute pubblica, immettendo sul mercato carni non controllate e potenzialmente pericolose”, si legge in una nota.

“È inaccettabile che nel 2025 si verifichino ancora episodi di tale barbarie”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “La nostra associazione si impegna da sempre nella tutela degli animali e nella promozione di pratiche etiche e rispettose. Anche per questo, LNDC è da anni promotrice dello stile di vita vegano per mettere fine a questi comportamenti e non essere complici di sfruttamento e crudeltà nei confronti degli animali. Chiediamo alle autorità competenti di intensificare i controlli e di applicare sanzioni severe per chiunque sia coinvolto in attività illegali come questa”.

LNDC Animal Protection annuncia di “aver presentato una denuncia contro gli individui coinvolti in questa operazione illegale e seguirà da vicino l’evolversi delle indagini per assicurarsi che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Invitiamo la cittadinanza a segnalare alle autorità qualsiasi attività sospetta riguardante il maltrattamento o la macellazione illegale di animali. Solo attraverso una collaborazione attiva tra cittadini, associazioni e forze dell’ordine sarà possibile contrastare efficacemente tali fenomeni e garantire una convivenza più giusta e rispettosa tra esseri umani e animali”.

