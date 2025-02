Celebrata in Vietnam la Giornata italiana dello spazio 2025

MeteoWeb

È stata celebrata ad Hanoi, capitale del Vietnam, la Giornata italiana dello Spazio 2025, con un workshop scientifico e una mostra artistica presso la sede del Vietnam National Space Center (VNSC). Introdotto dall’Ambasciatore d’Italia in Vietnam, Marco della Seta, e dal Vice Direttore Generale del VNSC, Vu Anh Tuan, il workshop “Vietnam-Italy Cooperation in Space Technology and Applications” ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali dei due Paesi per approfondire le opportunità di cooperazione nel settore spaziale. A seguire, è stata inaugurata la mostra “The Italian Spaceway”, visitabile fino al 7 marzo 2025, che mette in evidenza il contributo dell’Italia alla ricerca e all’innovazione spaziale, includendo anche diversi pannelli dedicati alle attività spaziali del Vietnam.

Istituita nel 2021, la Giornata Nazionale dello Spazio è un’iniziativa annuale volta a promuovere le competenze italiane nel settore spaziale, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della scienza e della tecnologia spaziale nel migliorare la vita quotidiana.

