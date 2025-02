Cenere vulcanica sull’Etna: perchè vengono chiuse le stazioni sciistiche?

MeteoWeb

San Valentino segna una giornata difficile per gli impianti sciistici dell’Etna, in particolare nella zona di Etna Nord – Piano Provenzana, dove la caduta di cenere vulcanica ha imposto la chiusura temporanea di tutte le sciovie. La necessità di questa misura è legata a diversi fattori che riguardano la sicurezza degli sciatori, la salvaguardia delle attrezzature e la gestione operativa delle piste.

Uno degli aspetti più critici è l’alterazione della superficie delle piste. La cenere vulcanica, una volta depositata sulla neve, modifica radicalmente le condizioni del manto nevoso, rendendolo estremamente scivoloso e imprevedibile. Questo fenomeno accresce il rischio di incidenti, rendendo più difficile il controllo degli sci e degli snowboard, anche per gli sciatori più esperti. La presenza di un materiale abrasivo come la cenere, inoltre, incide direttamente sull’integrità delle attrezzature: le lamine degli sci e delle tavole da snowboard possono essere seriamente danneggiate dallo sfregamento con le particelle vulcaniche, riducendo la loro efficacia e richiedendo costose operazioni di manutenzione e riparazione.

Anche gli impianti di risalita subiscono conseguenze significative. I meccanismi di funivie e sciovie sono particolarmente sensibili alla presenza di particelle fini e abrasive, che possono infiltrarsi nei sistemi di trazione e nei componenti meccanici, compromettendone il funzionamento e accelerandone l’usura. Allo stesso modo, i mezzi battipista, utilizzati per mantenere le piste in condizioni ottimali, possono subire danni ai cingoli e ai sistemi di spalatura, rendendo complesso il loro impiego senza un’accurata pulizia preventiva.

Un ulteriore problema è rappresentato dalla visibilità. La cenere sollevata dal vento può rimanere sospesa nell’aria, creando un effetto nebbia che riduce drasticamente il campo visivo sulle piste. In condizioni simili, gli sciatori potrebbero avere difficoltà a individuare gli ostacoli, aumentando il rischio di collisioni e cadute. La combinazione di una superficie scivolosa e una visibilità ridotta rende la pratica dello sci estremamente pericolosa, giustificando la chiusura temporanea degli impianti fino a un miglioramento delle condizioni.

Oltre ai pericoli immediati legati alla sciabilità, la presenza di cenere nell’aria rappresenta anche una minaccia per la salute. L’inalazione di particelle vulcaniche può causare irritazioni alle vie respiratorie, in particolare per chi soffre di asma o patologie polmonari preesistenti. L’esposizione prolungata alla cenere può provocare tosse, difficoltà respiratorie e irritazioni agli occhi, rendendo poco sicuro lo svolgimento di attività all’aperto in queste condizioni.

Prima di poter riaprire le piste, è necessario un accurato lavoro di pulizia e ripristino. La cenere accumulata deve essere rimossa per riportare il manto nevoso a condizioni adeguate alla pratica dello sci, un’operazione che richiede tempo e l’impiego di macchinari specifici. Anche gli impianti di risalita devono essere sottoposti a controlli e manutenzioni per garantire che i sistemi non abbiano subito danni e possano operare in sicurezza.

Infine, la decisione di chiudere temporaneamente le stazioni sciistiche in seguito alla caduta di cenere vulcanica è dettata anche da ragioni normative. I gestori degli impianti sono tenuti a rispettare rigide regolamentazioni sulla sicurezza, evitando di esporre gli utenti a situazioni di rischio. Le autorità monitorano costantemente la situazione per determinare il momento in cui sarà possibile riaprire le piste in condizioni adeguate, senza compromettere l’incolumità degli sciatori e del personale addetto alla gestione degli impianti.

La chiusura delle stazioni sciistiche dell’Etna a seguito di eventi vulcanici non è solo una misura di prudenza, ma una necessità imprescindibile per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano l’area. Fino al ripristino delle condizioni di sciabilità, gli impianti rimarranno chiusi per consentire gli interventi di pulizia e manutenzione necessari a riportare la situazione alla normalità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.