Legionella, chiusa per disinfezione sede del Ministero dell’Ambiente

Chiusa per disinfezione la sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Via Cristoforo Colombo, a Roma: nei controlli su alcune reti idriche sono stati trovati valori di legionella che richiedevano un intervento. Da oggi, in via precauzionale, i dipendenti lavorano quindi in modalità agile, con smart working in deroga, in attesa del completamento della disinfezione. I controlli su impianti di riscaldamento e climatizzazione, ha spiegato il Ministero in una circolare, hanno dato esito negativo.

La disinfezione è stata decisa “per assicurare la massima tutela della salute sui luoghi di lavoro” e riguarda la sede di “Colombo 44“, “Colombo 70” e “Bavastro 174“, su Via Capitan Bavastro.

La Legionella è un batterio che può causare un’infezione nota come legionellosi, che si manifesta principalmente in due forme: la malattia del legionario, una grave polmonite, e la febbre di Pontiac, una sindrome simil-influenzale più lieve. Il batterio si trova in ambienti acquatici naturali e artificiali, come torri di raffreddamento, impianti idrici e condizionatori. L’infezione avviene per inalazione di aerosol contaminati, non per contagio diretto tra persone. La prevenzione si basa sulla corretta manutenzione degli impianti idrici e sulla disinfezione dell’acqua. Il trattamento prevede antibiotici, soprattutto macrolidi o fluorochinoloni.

