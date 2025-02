Ciclone Garance, La Reunion in ginocchio: inondazioni e distruzione, morti e dispersi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il ciclone Garance si sta abbattendo con violenza sull’isola francese La Reunion, nell’Oceano Indiano, con venti di oltre 200km/h e piogge torrenziali, lasciando una scia di morte e distruzione. I residenti hanno pubblicato online foto di alberi sradicati, tetti divelti e case allagate. Almeno 3 persone hanno perso la vita a causa del passaggio del ciclone, secondo quanto apprende l’emittente BFMTV dai Vigili del Fuoco. Una delle vittime, una donna sulla cinquantina, è morta annegata, mentre un’altra è morta in un incendio scoppiato nel suo appartamento e la terza è stata uccisa da un albero caduto. Ci sarebbero anche due dispersi, secondo le prime informazioni.

Circa 180mila persone sono rimaste senza elettricità, 82mila non hanno accesso all’acqua potabile e 114mila hanno perso l’accesso alle reti di telefonia mobile. In precedenza, la tempesta aveva costretto alla chiusura l’aeroporto principale nella vicina Mauritius.

La Reunion in lockdown per il ciclone Garance

Le autorità de La Reunion hanno imposto un’allerta viola, il livello massimo, per diverse ore da questa mattina, confinando l’intera popolazione, comprese le forze dell’ordine e i servizi di emergenza, in case e uffici. Le misure di sicurezza sono state allentate a mezzogiorno (le 9 italiane) in modo che la Polizia e i servizi di emergenza potessero uscire, ma le autorità hanno comunque ordinato al resto della popolazione di rimanere in casa. “Il ciclone è ancora presente e continua a colpire La Reunion“, ha detto ai giornalisti il prefetto Patrice Latron. Il prefetto ha, dunque, invitato la cittadinanza alla cautela di fronte a un ciclone che ha definito “brutale e violento”. “Questo fenomeno è stato più violento di Belal”, ha affermato, riferendosi al ciclone che ha colpito l’isola nel gennaio 2024, uccidendo quattro persone.

Garance ha toccato terra nel nord dell’isola e si è diretto verso sud. Forti piogge e forti venti persistono. “L’allerta rossa continua e il confinamento obbligatorio rimane in vigore“, hanno affermato le autorità della prefettura in un post su X.

Sempre su X, il Ministro dell’Interno francese, Bruno Retailleau, ha dichiarato che Garance ha colpito l’isola “con un’intensità raramente vista“, sottolineando di monitorare “da vicino” l’evolversi della situazione.

La Reunion non è molto distante da Mayotte, isola francese a ovest del Madagascar devastata a dicembre dal ciclone Chido.

