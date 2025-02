Collasso al sistema elettrico, in Cile un mega black-out: trasporti nel caos | VIDEO

MeteoWeb

E’ caos trasporti nella capitale del Cile, Santiago, a causa del mega black-out che interessa in queste ore oltre l’80% del territorio nazionale a causa di un collasso del sistema elettrico. Il servizio della metropolitana è stato interrotto in tutta la capitale, secondo quanto informano le autorità, e migliaia di persone sono state evacuate dalle diverse stazioni senza che si registrassero maggiori incidenti. Il black-out ha avuto inizio alle 15:16 (ora locale) e alle 15:50, secondo quanto informa il Metro di Santiago sui social, proseguivano le operazioni di evacuazione dei passeggeri. Le autorità cittadine hanno rafforzato il servizio di trasporto passeggeri su gomma ma la circolazione in tutta la città è ostacolata in questo momento dalla completa assenza anche del sistema di segnalazione del transito.

Cile nel caos per un mega-blackout

