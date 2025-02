La Cina ridurrà i sussidi all’energia green: i motivi

MeteoWeb

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), la principale agenzia cinese di pianificazione economica, ha dichiarato che sta adottando misure per ridurre i sussidi per le energie rinnovabili dopo il boom delle installazioni di impianti a energia solare ed eolica. La Cina ha battuto i propri record per le nuove installazioni di pannelli solari nel 2024 con una capacità installata in aumento del 45% rispetto all’anno precedente. La Cina ha ora quasi 887 Gigawatt di impianti a energia solare installati, più di sei volte la capacità degli Stati Uniti, secondo i dati dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili. L’aumento delle installazioni ha fatto sì che la Cina raggiungesse l’obiettivo relativo alle rinnovabili del 2030 con sei anni di anticipo.

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) ha affermato, insieme all’amministrazione energetica cinese, di aver emesso modifiche “orientate al mercato” alle politiche volte a incoraggiare progetti per l’energia green. La NDRC ha affermato che la capacità di energia green della Cina di tutti i tipi ha raggiunto oltre il 40% della capacità di generazione di energia totale dell’economia del Dragone, in parte grazie al supporto di un sistema che garantiva i livelli dei prezzi per l’energia rinnovabile venduta alla rete.

La NDRC ha chiarito: “il costo dello sviluppo di nuove fonti energetiche è diminuito in modo significativo rispetto alle fasi precedenti”. L’agenzia ha affermato che tutti i nuovi progetti completati dopo giugno di quest’anno saranno soggetti a pagamenti per l’elettricità prodotta basati su prezzi “basati sul mercato“. La NDRC ha affermato di aspettarsi che non ci sarebbe stato alcun impatto sul prezzo per gli utenti residenziali e l’agricoltura e che i prezzi dell’energia sarebbero stati “sostanzialmente gli stessi” per le attività industriali e commerciali dopo l’entrata in vigore del cambiamento.

La NDRC ha affermato che avrebbe lavorato con i governi locali in tutta la Cina per l’implementazione del piano. Non ha fornito dettagli sulla formula di determinazione dei prezzi che avrebbe introdotto.

