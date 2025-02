La Cina prevede di portare un rilevatore robot a sei zampe sulla Luna

MeteoWeb

La Cina prevede di impiegare un “rilevatore volante” robotico intelligente a sei zampe per cercare acqua sul polo sud lunare durante la sua missione Chang’e-7, prevista per il prossimo anno, un passo nel raggiungimento dell’obiettivo nazionale di far sbarcare esseri umani sulla Luna entro cinque anni. Lo riferisce il South China Morning Post. Gli esperti spaziali cinesi hanno svelato i piani per il robot volante in interviste con l’emittente statale CCTV. Hanno inoltre confermato che la missione lunare giocherà un ruolo fondamentale nel gettare le basi per una futura stazione di ricerca sulla Luna.

La missione Chang’e-7 comprenderà un mezzo orbitante, un lander, un rover lunare e il rilevatore volante. Una volta arrivati in superficie, il rover, il lander e il rilevatore lavoreranno insieme per effettuare il sondaggio più dettagliato mai realizzato fino ad oggi sul polo sud della luna.

Tang Yuhua, vice capo progettista della missione Chang’e-7, ha descritto il rilevatore volante come un “robot estremamente intelligente”, in grado di muoversi “in modo affidabile e ripetuto su pendii differenti, proprio come un essere umano che piega le gambe quando salta da un’altezza”.

Secondo un articolo di ricerca del 2023 della China Academy of Space Technology e dell’Institute of Spacecraft System Engineering, il rilevatore volante a sei zampe è progettato per arrampicarsi, strisciare, saltare e volare grazie alla propulsione a razzo, permettendogli di esplorare terreni accidentati e crateri profondi, al di là della portata dei tradizionali rover su ruote.

