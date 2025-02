Cina, le riserve di torio potrebbero garantire energia al Paese per 60.000 anni

MeteoWeb

La Cina potrebbe essere seduta sopra una quantità sufficiente di torio in grado di alimentare il suo fabbisogno energetico praticamente per sempre, secondo uno studio nazionale. Questo metallo radioattivo da solo potrebbe rivoluzionare la produzione globale di energia, ponendo fine alla dipendenza mondiale dai combustibili fossili, ha detto un esperto. Secondo un rapporto declassificato che descrive in dettaglio l’indagine, che si è conclusa nel 2020, le riserve di torio della Cina, già note come le più grandi del mondo, potrebbero effettivamente superare le stime precedenti di ordini di grandezza.

Solo cinque anni di rifiuti minerari provenienti da un singolo sito di minerale di ferro nella Mongolia Interna contengono abbastanza torio per soddisfare la domanda energetica delle famiglie statunitensi per più di 1.000 anni, secondo il rapporto pubblicato sulla rivista cinese Geological Review a gennaio.

Pienamente sfruttato, il complesso minerario di Bayan Obo potrebbe produrre 1 milione di tonnellate di torio, abbastanza per alimentare la Cina per 60.000 anni, secondo le stime di alcuni scienziati.

“Per oltre un secolo, le nazioni sono state impegnate in guerre per i combustibili fossili. Si scopre che l’infinita fonte di energia si trova proprio sotto i nostri piedi“, ha detto un geologo di Pechino, che ha chiesto di non essere nominato perché la discussione sui depositi minerari richiede l’autorizzazione.

