Clima: solo 10 Paesi su 200 rispettano la scadenza ONU per il nuovo piano

MeteoWeb

È stata rispettata da soltanto 10 Paesi su 200 la scadenza odierna stabilita dall’ONU per presentare i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. Un mancato adempimento che non rappresenta un buon segnale nella lotta al cambiamento climatico, a maggior ragione dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi. L’ONU ha aperto un apposito database che tiene traccia delle proposte trasmesse dai Paesi firmatari dell’Accordo sul clima. Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Santa Lucia, Nuova Zelanda, Andorra, Svizzera e Uruguay fanno parte dell’elenco delle nazioni che hanno presentato i loro piani aggiornati di tagli alle emissioni inquinanti.

La scadenza è stata rispettata anche da Stati Uniti, Gran Bretagna e Brasile, che quest’anno ospita il vertice ONU sul clima. Tuttavia l’impegno preso dagli USA è in gran parte simbolico poiché è stato varato prima che il Presidente Donald Trump ordinasse a Washington di uscire dall’Accordo di Parigi.

Ogni nazione avrebbe dovuto comunicare entro oggi la nuova percentuale di riduzione delle proprie emissioni entro il 2035 e un progetto dettagliato su come raggiungere questo traguardo.

Il capo del clima dell’ONU, Simon Stiell ha definito quest’ultimo ciclo di impegni nazionali “i documenti politici più importanti di questo secolo”. Tuttavia, solo una manciata di grandi inquinatori ha presentato in tempo gli obiettivi aggiornati. Della lunga lista di assenti fanno parte i maggiori inquinatori, tra cui Cina, India, Unione Europea, economie del G20.

Non ci sono penalità per la presentazione in ritardo degli obiettivi, formalmente denominati contributi determinati a livello nazionale (NDC). Non sono legalmente vincolanti, ma agiscono come misura di responsabilità per garantire che i governi prendano sul serio la minaccia del cambiamento climatico.

La scorsa settimana, Stiell ha affermato che le presentazioni sarebbero state necessarie entro settembre in modo che potessero essere valutate correttamente prima della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30) delle Nazioni Unite, che si terrà a novembre in Brasile. Una portavoce dell’UE ha affermato che il blocco delle 27 nazioni intendeva presentare i suoi obiettivi rivisti “ben prima” del vertice di Belem. Gli analisti affermano che la Cina, il più grande inquinatore al mondo e anche il suo più grande investitore in energia rinnovabile, dovrebbe svelare il suo attesissimo piano sul clima nella seconda metà dell’anno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.