Clima, l’Australia valuta l’evacuazione delle Isole Cocos: ecco perché

A causa dell’innalzamento del livello del mare, il governo australiano ha proposto di trasferire centinaia di residenti delle Isole Cocos nei prossimi decenni, un piano che ha suscitato indignazione tra la popolazione locale. Le Isole Cocos, un territorio annesso all’Australia, sono minacciate dall’erosione costiera e dall’innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici. Questo gruppo di 27 piccoli atolli, che si estendono per 2.936 chilometri al largo della costa occidentale dell’Australia, raggiunge l’altezza massima di soli cinque metri sopra il livello del mare. Secondo le proiezioni governative, nel 2030 il livello dell’acqua nelle Isole Cocos potrebbe aumentare di 18 centimetri rispetto ai livelli del 1992.

Tra i 600 residenti ci sono molti discendenti dei lavoratori malesi portati sulle isole per lavorare nelle piantagioni di cocco negli anni ’30 dell’Ottocento. Gli inglesi colonizzarono le isole nel 1857, prima che la sovranità sul territorio venisse trasferita all’Australia nel 1955.

La proposta, presentata dal governo federale, è stata pubblicata a gennaio e prevede che i residenti e i servizi quali centrali elettriche, strade e attività commerciali vengano trasferiti entro i prossimi 10-50 anni. Questo “ritiro gestito a lungo termine” è l'”opzione più praticabile per proteggere vite in modo socialmente, economicamente ed ecologicamente rispettoso”, si legge nel rapporto, senza specificare dove queste popolazioni verrebbero ricollocate.

Frank Mills, amministratore delegato della contea delle Isole Cocos, si è dichiarato “deluso” dal fatto che il governo non stia prendendo in considerazione strategie a lungo termine che consentano alla popolazione di rimanere sull’isola in modo permanente. Non esclude di ricorrere alle vie legali per contrastare il governo. Molti residenti vivono nelle Isole Cocos da tre o cinque generazioni e per loro la decisione di andarsene non sarà facile, ha affermato Mills. Un portavoce del governo ha affermato che la proposta non è ancora stata finalizzata e che la comunità sarà consultata.

