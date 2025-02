Clima, il 70% delle emissioni di metano viene da piccole fonti invisibili alle normali rilevazioni

MeteoWeb

Un nuovo studio, guidato da scienziati dell’Environmental Defense Fund (EDF) e pubblicato sulla rivista Atmospheric Chemistry and Physics, ha rilevato che, delle circa 15 milioni di tonnellate di metano provenienti annualmente dalle attività petrolifere e del gas onshore negli Stati Uniti continentali, il 70% proviene da fonti più piccole e disperse, che emettono meno di 100 chilogrammi di metano all’ora. Inoltre, ben il 30% delle emissioni deriva da siti che rilasciano meno di 10 chilogrammi all’ora. A questi tassi di emissione, milioni di tonnellate di metano semplicemente non vengono rilevate con i metodi di misurazione attuali, che spesso non sono progettati per identificare queste fonti più piccole.

Lo studio evidenzia inoltre che, tra le diverse attività del settore, i siti di estrazione petrolifera sono responsabili del 70% delle emissioni totali di metano del settore petrolifero e del gas su scala regionale. Tra questi siti, dal 67% al 90% delle emissioni proviene da pozzi a bassa produttività, che contribuiscono solo al 10% della produzione totale di petrolio e gas (in base ai dati più recenti del 2021).

Strumenti di misurazioni delle emissioni

Sono comunque in fase di sviluppo nuovi strumenti per migliorare la misurazione delle emissioni. Ad esempio, MethaneSAT, sviluppato da una controllata di EDF con il supporto del Bezos Earth Fund e altri finanziatori, è stato lanciato nel marzo 2024. Questo satellite è stato progettato specificamente per quantificare le emissioni totali a livello regionale, identificando sia le grandi fonti concentrate che le fonti più piccole e disperse, mappando così l’intero spettro delle emissioni.

Numerosi studi si sono concentrati sui siti con alte emissioni (i cosiddetti “super-emettitori”), ritenendoli responsabili di una grande frazione delle emissioni totali di metano. Tuttavia, le strutture che emettono a livelli inferiori e il loro contributo complessivo alle emissioni totali sono meno comprese, soprattutto quando si valutano le emissioni a livello nazionale e regionale.

Lo studio

Per approfondire il contributo delle fonti più piccole e disperse, i ricercatori hanno analizzato oltre 1.900 tassi di emissione a livello di impianto, raccolti attraverso misurazioni dettagliate da 16 studi precedenti. Questi dati empirici sono stati combinati con informazioni dettagliate sulle infrastrutture per stimare i tassi di emissione di ogni singola struttura petrolifera e del gas negli Stati Uniti, determinando così le emissioni a livello di bacino e nazionale.

I metodi di misurazione a terra possono rilevare emissioni di 1 kg all’ora o meno, ma hanno una copertura geografica limitata rispetto ai satelliti o agli aerei. Il nuovo studio ha analizzato 673.940 strutture totali, tra cui: 541.970 siti di pozzi a bassa produttività, 121.824 siti di pozzi non a bassa produttività, 4.431 stazioni di compressione per raccolta e potenziamento, 2.093 stazioni di compressione per trasmissione e stoccaggio, 919 impianti di lavorazione, 3.153 focolai di combustione rilevati dal database satellitare VIIRS. La stragrande maggioranza di queste strutture emette meno di 100 kg di metano all’ora, ma nel loro insieme contribuiscono al 70% delle emissioni totali di metano.

Per una gestione efficace delle emissioni di metano, è essenziale tenere conto di queste fonti. Nella maggior parte delle nove principali aree di produzione petrolifera e di gas negli Stati Uniti, la quota di emissioni provenienti da strutture con emissioni inferiori ai 100 kg all’ora è ancora più alta rispetto alla media nazionale del 70%. Le emissioni totali stimate per tutti i bacini degli Stati Uniti continentali indicano un tasso di perdita del 2,4% rispetto alla produzione totale di gas naturale, più del doppio rispetto ai dati riportati dall’Inventario dei gas serra dell’EPA per i sistemi di gas naturale e petrolio nel 2021.

Le stime sono in gran parte in linea con i risultati di sei studi precedenti su sette, che hanno utilizzato dati satellitari (GOSAT e TROPOMI) per stimare le emissioni nazionali di metano dal settore petrolifero e del gas statunitense, con una media combinata di 13 milioni di tonnellate all’anno. A livello regionale, i risultati concordano con dati raccolti da campagne indipendenti di telerilevamento aereo, tra cui MethaneAIR e altre piattaforme aeree, nei principali bacini petroliferi e del gas statunitensi.

