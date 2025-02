Clima, 97 esperti di 56 Paesi al lavoro per rapporto IPCC dedicato alle città

MeteoWeb

Il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) ha selezionato 97 esperti provenienti da 56 Paesi per partecipare alla preparazione del Rapporto speciale sui cambiamenti climatici e le città in qualità di autori principali coordinatori, autori principali e redattori della revisione. Il rapporto, la cui uscita è prevista per marzo 2027, fornirà una valutazione tempestiva delle più recenti conoscenze scientifiche in materia di cambiamenti climatici e città, compresi gli impatti e i rischi, nonché le soluzioni di adattamento e mitigazione che possono essere adottate per ridurli al minimo.

Oggi, più della metà della popolazione mondiale vive già in aree urbane, una percentuale che si prevede aumenterà ulteriormente entro il 2050. “Il rapporto speciale dell’IPCC sui cambiamenti climatici e le città è un invito all’azione rivolto a tutti noi per sfruttare appieno il potenziale delle nostre città nella lotta ai cambiamenti climatici, assicurando che siano resilienti, inclusive e sostenibili per le generazioni a venire. Non vediamo l’ora di conoscere le intuizioni che i nostri esperti scelti apporteranno per sviluppare un rapporto solido e attuabile”, ha affermato Winston Chow, copresidente del Gruppo di lavoro II.

La selezione degli autori

I membri dell’ufficio di tutti e tre i gruppi di lavoro dell’IPCC hanno valutato attentamente tutte le candidature e hanno stilato l’elenco definitivo degli autori e dei revisori. La selezione è stata effettuata in base ai principi che regolano il lavoro dell’IPCC, che hanno preso in considerazione le competenze scientifiche, tecniche e socioeconomiche richieste, l’equilibrio geografico e di genere e l’inclusione di esperti con e senza precedente esperienza nell’IPCC.

“La selezione degli autori per questo rapporto speciale è un passo importante nella sua produzione, un balzo in avanti rispetto alla decisione del Panel di nove anni fa di includerlo nel settimo ciclo di valutazione dell’IPCC. Siamo ispirati dal forte sostegno della comunità scientifica mondiale che desidera contribuire a questo rapporto speciale dell’IPCC, come dimostrato dal gran numero di candidature per autori principali e revisori, e anche dal crescente corpus di letteratura scientifica e dall’interesse che circonda il cambiamento climatico. e città“, ha affermato Joy Pereira, copresidente del Gruppo di lavoro III.

I 97 esperti che si occuperanno della valutazione sono stati selezionati tra 1.201 candidature presentate dai punti focali nazionali e dalle organizzazioni di osservatori dell’IPCC. Tra gli esperti selezionati, il 53% sono donne e il 54,6% proviene da Paesi in via di sviluppo e da economie in transizione. Circa un terzo è nuovo nel processo IPCC.

Il numero complessivo di candidature conferma un forte e crescente interesse della comunità scientifica mondiale nel sostenere l’IPCC e il suo lavoro. Gli esperti interessati possono contribuire in qualità di revisori esperti durante la revisione di questo rapporto speciale. Sarà lanciato un altro invito agli esperti per registrarsi per la revisione della bozza di primo ordine del rapporto speciale sui cambiamenti climatici e le città, che avrà luogo nella seconda metà del 2025.

