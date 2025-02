Clima, l’India rinvia i campionati sport invernali in Kashmir per mancanza di neve

MeteoWeb

L’India ha annunciato il rinvio dei campionati di sport invernali previsti per la fine del mese in Kashmir, un’ulteriore dimostrazione dell’impatto del cambiamento climatico sull’Himalaya. Dal 22 al 25 febbraio, si sarebbero dovute svolgere gare di sci alpino, sci nordico, sci di montagna e snowboard nella località himalayana di Gulmarg, una delle più alte al mondo, situata nel Kashmir amministrato dall’India. “I Giochi invernali di Khelo sono stati rinviati a causa della mancanza di neve“, ha annunciato il Consiglio sportivo della regione in una nota. “Una nuova valutazione sarà effettuata non appena le condizioni della neve saranno migliorate”.

Ma in questa località, situata a 2.650 metri di altitudine, le piste soffrono di uno scarso innevamento. Negli ultimi anni, l’industria sciistica del Kashmir, un tempo fiorente, è stata colpita dalla mancanza di neve. Oltre alle difficoltà che deve affrontare questo settore, molti abitanti di questa regione ecologicamente fragile sono preoccupati per l’imminente carenza di acqua, che potrebbe avere conseguenze disastrose per l’agricoltura.

Lo scioglimento della neve solitamente alimenta e raffredda i fiumi, e i cambiamenti climatici hanno già alterato le pratiche agricole, aggravando i problemi di carenza idrica e il rischio di incendi boschivi. In un rapporto del 2020, il Ministero delle Scienze della Terra indiano ha affermato di prevedere che l’Himalaya e il Kashmir saranno “particolarmente sensibili” all’aumento delle temperature. Sebbene le nevicate oscillino ogni anno, gli scienziati affermano che il cambiamento climatico sta alterando i modelli meteorologici e le precipitazioni.

