Clima: l’IPCC si riunisce a Hangzhou

La 62ª sessione plenaria dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) si è aperta oggi a Hangzhou, in Cina, per esaminare e concordare le bozze dei contributi dei 3 gruppi di lavoro al Settimo rapporto di valutazione (AR7) e al Rapporto metodologico sulle tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica, cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio. Nel corso della sessione, della durata di una settimana, i delegati che rappresentano i 195 governi membri del Panel prenderanno in considerazione anche le rispettive tempistiche e i budget per queste 4 relazioni.

“Si tratta di una sessione fondamentale per la presentazione del Settimo rapporto di valutazione dell’IPCC“, ha affermato il presidente dell’IPCC, Jim Skea.

A nome della Repubblica Popolare Cinese, che ospita questa Plenaria, l’inviato speciale del Paese per i cambiamenti climatici, Liu Zhenmin, e Chen Zhenlin, amministratore dell’Amministrazione meteorologica cinese, hanno accolto i delegati e le organizzazioni di osservatori durante una cerimonia di apertura presso l’InterContinental Hangzhou, nella provincia di Zhejiang.

Oltre al presidente dell’IPCC, oltre 400 delegati sono stati accolti anche da Ko Barrett, vicesegretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale.

